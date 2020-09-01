Курсы шитья для малоимущих запустят в Ингушетии на грант форума "Машук"

МАГАС, 1 сентября. /ТАСС/. Швейная мастерская "Тей Мах" и курсы кройки и шитья запустят в Ингушетии для девушек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и малообеспеченных семей на средства гранта молодежного форума "Машук 2020". Об этом ТАСС рассказала автор проекта Хава Зазоева.

"Этот проект связан с моей профессией - я отучилась на технолога швейного производства в Москве, у меня есть опыт работы в таких крупных дизайнерских компаниях, как "Алена Ахмадуллина", "Вика Газинская", сейчас я дистанционно работаю в компании Rosario. После приезда в Ингушетию появилась идея создать швейную мастерскую, где будут проводиться курсы кройки и шитья для девушек, в основном, целевая аудитория проекта - девушки с ОВЗ и девушки из малоимущих семей от 18 до 25 лет", - сказала Зазоева.

На средства гранта Машука автор проекта намерена приобрести качественное швейное оборудование. По словам Зазоевой, идея создания курсов появилась в начале пандемии коронавируса, когда в регионе были проблемы с масками и защитными костюмами для медиков.

"Я решила, что, реализовав такой проект, если вдруг произойдет вторая волна пандемии в стране, мы с ученицами могли бы бесплатно шить маски и костюмы для медиков. Впоследствии надеюсь открыть собственное производство, это также позволит отчасти решить вопрос высокого уровня безработицы в регионе, в общем, надеюсь обучить в течение года более 70 девушек, а самые перспективные из учениц будут работать со мной на производстве. Меня поддержала и ингушский дизайнер Белла Оздоева, она предоставит для проведения курсов свое помещение-студию, она также будет проводить занятия с девушками", - добавила собеседница агентства.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа. по итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.