Минсельхоз РФ: темпы закладки садов в КБР вдвое превышают показатели по стране

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Темпы закладки садов в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) вдвое превышают средний показатель по стране, сказал во вторник первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в рамках рабочей поездки в республику.

"Закладка садов в республике идет в два раза большими темпами, чем в целом по стране. И, как мы понимаем, согласованные объемы по закладке и субсидии со стороны государства для окупаемости проектов доставляются вовремя", - сказал он.

Хатуов также отметил, что целом по стране те индикаторы, которые согласуются с министерством, выполняются. "Буквально три субъекта, один из них Кабардино-Балкария, которая очень активными темпами развивает садоводство", - подчеркнул он.

В августе в пресс-службе Минсельхоза региона ТАСС сообщали, что земледельцы Кабардино-Балкарии увеличили производство плодов и ягод в четыре раза за 10 лет. Таких результатов удалось достичь благодаря внедрению интенсивных технологий в выращивании семечковых и косточковых культур. За 2008-2019 годы в республике заложено свыше 13 тыс. га садов интенсивного типа. Интенсивное садоводство предполагает посадку 800-1000 деревьев на гектар земли, плодоношение начинается на второй год.

Весной 2020 года в Кабардино-Балкарии заложено 1,25 тыс. га многолетних насаждений при плане 1,15 тыс. га. Это семечковые культуры, где в основном преобладают яблони, косточковые, а также ягодные кустарниковые насаждения. Из указанной площади на интенсивное и суперинтенсивное садоводство приходится более 1,1 тыс. га, плодовые питомники заложены на 40 га. На закладку и уход за многолетними насаждениями в 2020 году в КБР направлено около 640 млн рублей господдержки, что составляет порядка 103% к уровню 2019 года.