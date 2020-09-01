Медцентр, построенный Минобороны РФ в Каспийске, принял первых пациентов

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный медицинский центр, построенный силами Минобороны РФ в Каспийске, начал принимать пациентов. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Многофункциональный центр в Каспийске сегодня принял своих первых пациентов. Теперь здесь развернута "красная зона" для лечения заболевших новой коронавирусной инфекцией. Больных привозят бригадами скорой помощи, а также по направлению участкового врача. Центр, возведенный в соответствии со всеми современными требованиями, располагает 76 койками - 60 в виде изолированных боксов инфекционного стационара и 16 реанимационных коек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр оснащен "по последнему слову техники" - в стационаре имеются клиническая и ПЦР-лаборатории, цифровой рентген, УЗИ-аппарат, а также передвижные УЗИ и рентген-установки, аппарат компьютерной томографии, установка для проведения гемодиализа и аппарат ЭКМО, который может использоваться для оксигенации крови тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Каждый бокс имеет собственный санузел и отдельный выход. Пациенты размещаются на комфортабельных функциональных кроватях с выводом жизненно важных функций организма на прикроватные мониторы, рядом индивидуальная консоль с централизованной подачей кислорода. Налаженная информационная система центра позволяет персоналу отслеживать изменения состояния пациентов дистанционно, данные отображаются на мониторах постовых медсестер", - сообщается в тексте.

Как пояснила пресс-служба, если раньше, после перепрофилирования и дезинфекции Каспийской центральной горбольницы (ЦГБ), жителей Каспийска с коронавирусом после дообследования направляли в стационары Махачкалы, то теперь по скорой помощи и по направлению врача они поступают уже в новый многофункциональный центр.

"До решения Минфином России вопроса о выделении штатов для центра здесь по временному штатному расписанию работает медперсонал инфекционного отделения, а также реаниматологи и сотрудники роддома Каспийской ЦГБ. Это все те специалисты, которые уже имеют опыт лечения пациентов с COVID-19 и работы в противочумных костюмах", - сообщила пресс-служба, отметив, что в настоящее время в республике отмечается рост числа новых случаев коронавируса.

О медцентрах

Многофункциональные медицинские центры в Дагестане были построены Минобороны РФ по распоряжению президента РФ Владимира Путина в городах Дербенте и Каспийске, а также в селении Ботаюрт Хасавюртовского района. В связи с дефицитом кадров в республике в Минфин РФ было направлено обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы.