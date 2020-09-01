В Пензе открылась новая школа на 800 мест

ПЕНЗА, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие новой школы на 800 мест, построенной в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", прошло во вторник в Пензе. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"Учебное заведение построено по национальному проекту "Жилье и городская среда", проектная мощность 800 мест. Стоимость объекта - свыше 484 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В школе созданы шесть компьютерных классов, актовый зал с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, кабинеты технологии, залы для занятия физкультурой и хореографией. Рядом со школой расположено футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны для детей разного возраста.

Основными образовательными направлениями в школе будет информационно-техническое, физико-химическое и биолого-химическое. На базе школы будут работать кружки дополнительного образования, проходить семейные мероприятия, спортивные игры, курсы повышения компьютерной грамотности населения. "Школа должна стать не только образовательным, но социокультурным центром микрорайона", - отмечается в сообщении.

Игорь Комаров отметил, что школа открыта в строящемся и развивающемся районе города. "В Пензенской области большое внимание уделяется образованию, инвестируются серьезные средства. Поручения президента выполняются, и сегодня было приятно видеть новую современную школу, где есть передовое оснащение и методики обучения", - сказал Комаров журналистам.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.