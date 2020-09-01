Детский технопарк "Кванториум" начал работу на Ставрополье

НЕВИННОМЫССК, 1 сентября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в моногороде Невинномысске на Ставрополье принял на обучение более 500 детей. Учреждение открылось в День знаний, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Очень много направлений развития детей - биология, космос, наночастицы, программирование. Задача государства - создавать условия, чтобы ребенок мог увлечься и проявить свой талант. Эта сеть продолжит расширятся, работа продолжится на территории края. Очень важно, что практически все исследования носят прикладной характер", - сказал журналистам губернатор края Владимир Владимиров.

Центр рассчитан на обучение 800 детей в год, в настоящий момент принято уже 580 заявок. "Дети распределены по группам, расписание составлено. "Кванториум" построен при поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко, ранее созданный центр дает хорошие фундаментальные знания, технопарк имеет мощную практическую базу для выполнения проектной работы, центры дополняют друг друга", - сообщила ТАСС директор "Кванториума" Татьяна Чилхачоян.

Специалисты отмечают высокий интерес к новым технологиям и инженерному творчеству у детей в Невинномысске - ежедневно в "Кванториум" поступает по 20 - 30 новых заявок на обучение. Технопарк планирует сотрудничество с крупными промышленными предприятиями города, выполняя реальные проекты и задачи компаний.

"Например у нас уже два года реализуется агрохимический проект, партнер - крупное промышленное предприятие. Проводим исследования и на их лабораторной базе. Наши выпускники входят в "Клуб выпускников", их становление сопровождает фонд, позже дети могут выбирать компанию, в которой они хотят работать. Нет такого, что детей выпустили и забыли, фонд ведет их до того момента, пока они не станут высококлассными специалистами", - сообщила ТАСС директор центра детского научного и инженерно-технического творчества Лариса Пешкова.

От наночастиц до космических спутников

В "Кванториуме" дети смогут учиться по шести направлениям, в том числе робототехнике, биотехнологиям, программированию и так далее. Каждый из таких "квантов" в рамках национального проекта "Образование" обеспечен высокотехнологичным оборудованием. Например, ученики направлений "Наноквант" и "Биоквант" получили в распоряжение микроскоп, который является единственным в крае.

"Здесь есть зондовый микроскоп, он увеличивает в миллион раз, можно видеть наночастицы. Микроскоп был создан специально для нас, на заказ, в Санкт-Петербурге, комплектующие были доставлены из разных частей света", - пояснила ТАСС директор "Кванториума".

Братья Арсений и Артемий выбрали для себя "Космоквант". "Очень интересно, с большинством конструкторов, с которыми мы здесь работаем, не всегда есть возможность работать дома. Если есть желание, всему можно научиться и дома, интернет есть у большинства, но это будет трудно и с большим количеством препятствий. Здесь есть педагог, который всегда поможет и расскажет. Понимая принципы всех технологий мы в будущем сможем работать уже с серьезными приборами", - рассказал старший брат Арсений.

Создание системы непрерывного образования в моногороде, в том числе высокотехнологичного, позволяет проводить раннюю профориентацию. В итоге молодые специалисты возвращаются в город. "В совокупности центр Мельниченко и "Кванториум" будут продвигать науку в городе среди детей от 11 до 18 лет. Мы отличаемся от других городов - занимаемся высокими технологиями, огромная линейка удобрений, большая энергетика. Мы сегодня выдаем большое количество целевых направлений, в том числе в лучшие вузы страны, задача - выстроить систему обучения, когда они во время практики или каникул оказывались бы на наших предприятиях, а потом возвращались сюда. Мы увидели это, прежде всего, по миграционным потокам - молодежь возвращается", - сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

Первый "Кванториум" в Ставропольском крае был открыт в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. По информации регионального Минобразования, в образовательных программах и различных научных конкурсах на базе этого технопарка в 2019 году участвовали более 4 тыс. школьников.

Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.