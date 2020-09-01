Участники летней школы на Соловках выявили, что озера островов стали чище, чем год назад

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября. /ТАСС/. Летняя соловецкая школа-2020 Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) завершилась на архипелаге, одним из основных направлений в этом году было исследование водоемов. Как рассказала ТАСС во вторник руководитель проекта, заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, вода в озерах на Большом Соловецком острове стала чище, чем была в 2019 году.

"Группа экологов сказала, что даже на уровне первичного анализа, что можно сделать на архипелаге, качество озерной воды, в частности, в Святом озере, улучшилось по сравнению с прошлым годом. Они предполагают, что это связано с тем, что в этом году значительно меньше паломников и туристов, антропогенное воздействие, соответственно, ниже. Тем более, что прежде, и в прошлом году тоже, были зафиксированы несанкционированные сбросы в Святое озеро, поэтому этот год благоприятный для водоемов", - сказала Тюкина.

Студенты взяли несколько десятков проб как в озерах, так и в море. Для контроля использовались точки, где минимальное антропогенное воздействие, например, на острове Муксалма. Пробы сразу замораживались и отправлялись в Архангельск самолетом.

Углубленные исследования будут проводиться в лабораториях университета. "Ребята хотят написать по итогам исследования аналитическую записку по состоянию воды с опорой на химические анализы, - отметила собеседница агентства. - Она будет предназначена для фонда развития Соловецкого архипелага и администрации Архангельской области, а также администрации поселка Соловецкий. В ней будут предложения, что можно сделать современными биотехнологическими способами для улучшения состояния воды, пока строятся очистные сооружения".

Влияние пандемии

В этом году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции допуск на Соловки был закрыт для туристов до 15 июля. Сейчас на архипелаг можно попасть только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Поэтому туристов в целом меньше, чем обычно. Группа студентов-социологов школы изучала, как молодежь архипелага воспринимает ситуацию с пандемией. "Они пошли по актуальной теме - жизнь в эпоху пандемии. У социологов есть гипотеза, что настроения молодежи на материке и на острове в период пандемии отличаются. Они взяли несколько фокус-групп, проводили глубинные интервью, - рассказала руководитель школы. - И в Архангельске они будут работать с группами, которые были в городе и затем сопоставят, кто как воспринимал ситуацию, личные особенности, общие черты".

Группа IT в этом году работала с коллегами из Соловецкого монастыря, они займутся улучшением и оптимизацией официального сайта обители. Участники на месте выявили, какие есть проблемы и начали разработку материалов для мобильного приложения. "Они уже внесли предложения по дизайну, которые согласованы, - пояснила Тюкина. - Для ребят это будет работа надолго, для кого-то это будут курсовые". Собеседница агентства отметила, что в прошлом году студенты разработали виртуальный тур по выставке о соловецких юнгах для сайта Соловецкого музея-заповедника. "В этом году он очень пригодился, а одну из наших студенток музей этим летом взял на работу, она создает виртуальные туры", - добавила она.

Физики и лирики

Инженерный блок в этом году был посвящен гидроэлектростанции монастыря и сухому доку. На этих сооружениях к 2023 году планируется создать музейную экспозицию. Сейчас на объекте работают реставраторы. Часть озер на Большом Соловецком острове соединены системой каналов. В 1801 году на Соловках был построен сухой водоналивной док, который стал одним из первых сухих доков России. В доке ремонтировались как монастырские суда, так и суда, зашедшие в Соловки с коммерческими целями. У Соловецкого монастыря была собственная гидроэлектростанция, она была установлена на канале между Святым озером и сухим доком в 1911 году.

Студенты-физики придумали проект интерактивной экспозиции, посвященной инженерной истории Соловецкого монастыря. "Музей планирует разместить экспозицию, которая прежде всего была бы интересна детям и людям, интересующимся техникой, - отметила Тюкина. - И наши студенты придумывали, какие могут быть экспонаты, какой может быть рассказ, какие интерактивные модели. И к защите проектов в САФУ они планируют сделать несколько 3D-моделей инженерных устройств, которые будут рассказывать, как была устроена система каналов, сухого дока, электростанции".

Группа культурологов работала над созданием музыкального оформления музейной экспозиции, посвященной Соловецкому лагерю. Выставка будет представлена и в виртуальном варианте, поэтому сопровождение будет сделано и для сайта. Как сказала руководитель школы, участники собрали так много материала, что решили создать цикл лекций на площадке интеллектуального центра САФУ, посвященный музыке 1930-х гг., в том числе музыкантам, которые были в лагере. "И студенты создадут медиаресурс, был уже представлен промо-ролик, куда вошли и звуки соловецкого леса, и колокола, и музыка Шостаковича, и видеоряд, связанный с лагерем", - отметила Тюкина.

Игры и квесты

Историческая часть в этом году была посвящена созданию игр и квестов. Одну игру участники провели для местных школьников, а затем на мастер-классах учились создавать собственные. Студенты придумали деловую экологическую игру, настольную игру для физиков и исторический квест. "Историческая игра будет представлена в ноябре, скорее всего, уже апробированная, участвовать в апробации будут соловецкая школа, гимназия № 3 в Архангельске, одна из школ в Москве, также мы ее попробуем провести в музее занимательных наук САФУ", - пояснила собеседница агентства.

Игра посвящена Соловецкому сидению 1668-1676 гг. Это вооруженное сопротивление монахов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, а также беглых крестьян, посадских людей, стрельцов, солдат церковным реформам патриарха Никона. Из-за отказа монастыря принять нововведения правительство страны распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря. В 1668 году на Соловки прибыли царские полки и приступили к осаде монастыря. Боевые действия продолжались несколько лет и завершились в 1676 году падением Соловецкого монастыря. В дополнение планируется разработать настольную игру, посвященную историческим личностям, так или иначе связанным с Соловками.

Для максимального погружения участники школы посетили Ботанический сад, Секирную гору, Большой Заяцкий остров, на котором находятся древние каменные лабиринты, остров Муксалму, который соединяется с Большим Соловецким островом каменной валунной дамбой XIX века протяженностью более 1 км. В связи с пандемией экскурсии были возможны только на открытом воздухе, но, как сказала Тюкина, группе в этом году очень повезло с погодой. "Все дни было солнце, и только один раз шел дождь, как раз тогда, когда у нас не было экскурсий", - отметила она.

В течение недели со студентами работали музыканты студии "Да" из Санкт-Петербурга. "Ребята ходили на прогулки по поселку, они сочиняли строки, которые затем зачитывались в ритмике рэпа и хип-хопа под музыкальное сопровождение ", - сказала руководитель школы, добавив, что этот опыт будет использован в том числе для создания исторического квеста. Она отметила, что в этом году школа получилась более камерной, чем обычно. "Мы в основном общались своим кругом, но в этом тоже был интересный эффект. Ребята смогли получить максимум информации от преподавателей", - сказала Тюкина.