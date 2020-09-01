В больницы Кабардино-Балкарии поступили 17 новых автомобилей скорой помощи

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ключи от 17 автомобилей скорой помощи класса "В" руководителям лечебных учреждений региона, сообщает корреспондент ТАСС.

Автомобили скорой помощи класса поступили в регион на основании соглашения, заключенного региональными властями с федеральным центром. "В День государственности нашей республики посчитали уместны вручить машины, которые передало нам государство в рамках реализации национального проекта и считаем что эти новые машины окажут помощь в те сложные времена, в которые мы живем, в помощь в лечении больных. Еще раз спасибо за работу, будем вовремя отвлекаться на ваши просьбы", - сказал Коков обращаясь к собравшимся.

Как пояснил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, это не первая партия машин, поступивших в КБР в текущем году. "С начала года мы получили 28 автомобилей, что существенно скажется на качестве медицинской помощи, которая оказывается подразделениями скорой медицинской помощи и медициной катастроф КБР. 16 из них будут направлены в ЦРБ, одна машина будет передана кардиологическому диспансеру для обеспечения специализированной выездной бригады. Машины этого класса предназначены для врачебной бригады, здесь есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы - все что нужно для оказания специализированной врачебной помощи", - сказал министр.

В каждую из ЦРБ КБР сегодня отправили несколько новых машин. В регионе 75,5% автомобилей скорой помощи эксплуатируются менее пяти лет. "Это серьезный процент и ничего не мешает для оказания помощи и работе наших медработников", - подчеркнул Калибатов.

"Вы обещали нам машины, и вот сегодня мы получаем даже две, спасибо большое. Это неоценимо насколько нужно было, в условиях пандемии, с увеличившимся во много раз количеством перевозок больных в Нальчик на КТ и на госпитализацию", - отметила главный врач Эльбрусской ЦРБ Зайнаф Тебердиева.