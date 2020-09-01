Детский сад на 280 мест открыли в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Новый детский сад "Джейран" на 280 мест открыли в городе Каспийске в Дагестане в День знаний. Строительство было начато в 2018 году по федеральной программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 гг.", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"1 сентября, в День знаний, в Каспийске торжественно открылось новое дошкольное учреждение образования. В мероприятии принял участие вице-премьер - министр энергетики Дагестана Владимир Лемешко. <…> Строительство детского сада "Джейран" на 280 мест было начато в 2018 году в рамках федеральной программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 гг.", - говорится в сообщении.

В новом дошкольном учреждении задействовано 70 работников, из них 31 - педагог. Что касается самого здания, то оно, как сообщается, построено "по самым современным стандартам с учетом всех норм Роспотребнадзора, необходимые заключения получены и от Госпожнадзора - к приему детей и началу образовательной деятельности здание полностью готово".

"В фойе, у входных дверей, ежедневно медработник будет проводить термометрию и дезинфекцию рук всех входящих в детсад. Вице-премьер заметил, что обеспечение санитарной безопасности воспитанников - это обязательное условие функционирования учреждения на сегодняшний день", - сообщается в тексте.

Лемешко отметил, что правительство региона вложило в строительство более 200 млн рублей. "Мы видим замечательный современный детский сад, но этого все равно недостаточно - желающих поступить сюда гораздо больше, чем позволяет принять учреждение. Однако в планах у органов исполнительной власти не только устранение трехсменки в школах, но и обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях. Уверен, что нам удастся решить задачи, учитывая потребности", - сказал он.

По словам замглавы администрации Каспийска Людмилы Левицкой, в следующем году в городе планируется построить еще два детских сада и две школы, одна из них будет на 1 224 места, с плавательными бассейнами и другими необходимыми для полноценного развития детей условиями. "Мы понимаем, насколько все это необходимо и важно, учитывая, что прирост молодого населения у нас значительный - на сегодняшний день уже 18 350 учащихся. Мы рады и благодарны, что нас поддерживают", - приводятся в сообщении слова заммэра Каспийска.