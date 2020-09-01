Новгородские власти создадут концепцию реновации исторического центра Великого Новгорода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Новгородской области сформируют концепцию реновации исторической части Великого Новгорода, чтобы войти в мероприятия разрабатываемого нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и получить поддержку запланированных проектов. Об этом сообщила журналистам во вторник зампред правительства региона Елена Кирилова.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила ТАСС, что ведомство ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года.

"Одним из мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" станет мероприятие по комплексному развитию наиболее значимых и привлекательных туристических территорий. Если сказать точно: будет выделяться финансирование на реновацию исторических центров, центров исторических городов, и Великий Новгород у нас вошел в число тринадцати таких туристических центров, туристических магнитов. Поэтому сегодня самое важное для того, чтобы эта инициатива была поддержана и реализована, это сформировать концепцию по реновации центра, исторической части города", - сообщила Кирилова.

Она пояснила, что необходимо разработать комплексный план, обсудить проект с общественностью, сформировать проектно-сметную документацию. "Именно наличие такого комплексного мастер-плана даст нам возможность включить эти мероприятия в национальный проект, поэтому администрация Великого Новгорода должна в кратчайшие сроки приступить к этой работе по формированию концепции, в дальнейшем - по формированию проектно-сметной документации", - добавила Кирилова.