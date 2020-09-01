На Ставрополье начала работать санитарная авиация

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Вертолет санитарной авиации совершил первый полет на Ставрополье. До конца 2020 года запланировано более 100 вылетов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

"В Ставропольском крае совершил первый полет вертолет санитарной авиации, доставивший пациента из Пятигорска в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Ставрополе", - говорится в сообщении. Отмечается, что вертолет оснащен оборудованием для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорожденных. Он может совершать взлеты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях.

По данным пресс-службы, до конца текущего года запланировано более 100 вылетов. На борту вертолета будут посменно работать четыре медицинские бригады, сформированные на базе взрослой и детской краевых клинических больниц и городской больницы скорой медицинской помощи в Ставрополе.

Пресс-служба сообщает, что в перспективе площадки для авиабортов санитарной авиации будут оборудованы не только в Ставрополе, но и вблизи лечебных учреждений в ряде других территорий края. Чтобы работа санавиации была оперативной, запланирована интеграция работы информационной службы санавиации с существующей единой информационной системой службы скорой помощи края.

"Это еще один результат, который краю принес нацпроект "Здравоохранение". Мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать не только доступность, но и оперативность медицинской помощи, и санавиация здесь очень востребована. В экстренных случаях мы значительно сокращаем время доставки пациента в больницу. Причем специализированную помощь он сможет получить уже на борту", - приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.