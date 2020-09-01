Виртуальный концертный зал открыли в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Первый в регионе виртуальный концертный зал торжественно открыли во вторник в Пятигорске (Ставропольский край), сообщили журналистам в управлении культуры города.

"1 сентября в городе-курорте Пятигорске состоялось торжественное открытие первого в регионе виртуального концертного зала. В 2019 году Детская художественная школа стала победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" на создание одного из 500 виртуальных концертных залов в России. Благодаря этому жители и гости Кавказских Минеральных Вод получат возможность приобщаться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства, присутствовать на концертах известных российских и международных музыкальных коллективов, солистов в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

По данным управления, виртуальный концертный зал в городе Пятигорске будет осуществлять свою работу с учетом потребностей различных социальных и возрастных групп населения.

Отмечается, что на входе у здания Детской художественной школы гостей праздника встречал муниципальный оркестр "Машук Бенд", а в холле разместилась художественная выставка, организованная сотрудниками детской художественной школы. Церемонию открытия продолжил концерт в записи национального филармонического оркестра России. Дирижер - Владимир Спиваков.

Национальный проект "Культура" направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Достичь результатов в регионе планируют за счет проведения капитального ремонта объектов культуры и оснащения их современным оборудованием. Кроме того, в задачи нацпроекта входит увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность через реализацию творческих инициатив и рост числа обращений к цифровым ресурсам культуры.