В Ростовской области отреставрировали колокольню старейшего в регионе православного храма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Реставраторы завершили работы на колокольне Воскресенского войскового собора в станице Старочеркасской, считающегося старейшим православным храмом на территории Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, во вторник, в день Донской иконы Божией Матери, состоялось освещение колокольни.

"В православный праздник, День Донской иконы Божией Матери, в исторической столице донского казачества состоялась церемония освящения колокольни Воскресенского войскового собора. Губернатор Василий Голубев поприветствовал казаков, собравшихся на Соборной площади", - говорится в сообщении.

По словам Голубева, в рамках празднования 450-летия служения донских казаков российскому государству в Ростовской области прошел ряд мероприятий. Знаковым событием стало освещение колокольни, на которой впервые за 90 лет зазвонил колокол, отметил глава региона.

В пресс-службе губернатора напомнили, что храм является объектом культурного наследия федерального значения. В ходе реставрации были восстановлены фасад и кровля колокольни, оконные и дверные заполнения, решетки ограждения, интерьеры, выполнено золочение креста. На реставрацию власти региона выделили из бюджета более 31 млн рублей.

Освящение колокольни собора совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, который поздравил верующих с праздником Донской иконы Божией Матери. "Годы лихолетия не обошли и станицу Старочеркасскую. Более 90 лет молчала колокольня. Она находилась в запустении, не было колоколов. А сегодня она предстала перед нами в том величии и благолепии, какой задумывали ее наши предки. И это уже дело рук наших современников, это наша история", - приводит слова главы Донской митрополии пресс-служба Ростовской и Новочеркасской епархии.

В станице Старочеркасской губернатор Ростовской области принял участие в работе совета атаманов войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" (ВКО ВВД). Глава региона обсудил с членами совета атаманов участие казаков в государственной гражданской службе, военно-патриотическом воспитании молодежи, содействие улучшению экологической обстановки, сообщили в пресс-службе ВКО ВВД.

О соборе

В 1696 году донские казаки под предводительством атамана Фрола Минаева приняли участие во втором Азовском походе Петра I. В благодарность царь помогал строительству первого на Дону каменного собора в Черкасске (сейчас станица Старочеркасская Ростовской области). В 1709 году, приехав в город, он положил несколько камней в алтарной стене. Храм освятили в феврале 1719 года.

В 2019 году в станице Старочеркасской отметили 300-летие освещения Воскресенского войскового собора. Он остается одной из главных святынь донских казаков.