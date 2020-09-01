Четыре новые сельские школы открылись в Воронежской области в День знаний

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре новые школы открылись в Воронежской области 1 сентября. Учреждения рассчитаны на 2,2 тыс. учащихся, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Воронежской областной думы.

"В последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов. Только в прошлом году в области были построены девять новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию четыре новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

В День знаний спикер думы поехал в Бобровский муниципальный район, принял участие в открытии двух объектов, построенных на средства областных программ и нацпроекта "Образование". В целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в Воронежской области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 млрд рублей.

Так, в Хреновской школе №1, которая является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения, открылся корпус на 108 мест стоимостью более 225 млн рублей. В помещении площадью более 6,5 тыс. кв. метров разместились актовый зал, столовая, спортзал, современная медиатека и медицинский блок, кабинеты робототехники, информатики, 3D-моделирования, технологии, дополнительного образования.

Кроме того, в День знаний открыто новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа, построенное на средства федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". За счет федерального проекта "Молодые профессионалы" колледж также получил грант на сумму около 66 млн рублей, который позволил оборудовать пять современных высокотехнологичных мастерских по направлениям "геномная инженерия", "сельскохозяйственные биотехнологии", "сити-фермерство", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "ветеринария".

В Воронежской области в новом учебном году первый звонок прозвенел в 715 школах. За парты сели 227,5 тыс. школьников и почти 25 тысяч из них - первоклассники.