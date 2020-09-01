В СКФО в День знаний открылись новые школы, "Точки роста" и мобильный кванториум

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, прошли в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с соблюдением требований Роспотребнадзора. В День знаний в округе открылись более десятка школ, призванных сократить количество смен, а также центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" и кванториумы, в том числе по нацпроекту "Образование".

В Северной Осетии образовательный процесс начнется с 4 сентября в связи с трехдневной вахтой памяти по жертвам теракта в школе номер 1 города Беслан. В республике отменены все праздничные мероприятия, открытия объектов перенесены на более поздний срок.

Ограниченный формат

Праздничные мероприятия прошли с ограничениями, связанными с требованиями Роспотребнадзора. Так, торжественные линейки организовали для учеников только либо только 1-х, либо 1-х и 11-х классов. В Карачаево-Черкессии, например, одновременно на празднике присутствовали не более двух классов, чтобы избежать массовости. Аналогичные меры приняты в других регионах. "Школьные линейки прошли на открытом воздухе только для первоклассников и одиннадцатиклассников, длительность каждой не превышает 30 минут", - сообщили в пресс-службе мэрии Ставрополя.

В Чеченской Республике в День знаний были соблюдены масочный режим и социальное дистанцирование, организованы "входные фильтры". Занятия для учеников всех классов начнутся со 2 сентября.

В ограниченном формате прошли мероприятия и в университетах. В частности, на Ставрополье многие вузы провели онлайн-линейки и очные мероприятия только для первокурсников. Ставропольский государственный аграрный университет организовал праздничный онлайн-эфир во "ВКонтакте". "Сегодня Ставрополье готово к организации образовательного процесса в любом формате. Но, конечно, каждый из нас хочет, чтобы в течение всего нового учебного года в школах звучали детские голоса и занятия проходили так же, как раньше. Пусть все будет именно так", - поздравил с Днем знаний учителей и учеников губернатор региона Владимир Владимиров.

Школа будущего и "Точки роста"

Ни один День знаний в северокавказских субъектах, где в ряде регионов дети учатся в две и в три смены, не обходится без открытий новых образовательных учреждений. Это позволяет регионам не только обновлять образовательную сеть, но и стремиться к требованиям перевода обучения в одну смену. Например, в Дагестане 1 сентября открыли семь новых школ, а до конца текущего года планируется открытие еще 18 общеобразовательных учреждений. Глава региона Владимир Васильев во вторник принял участие в открытии блок-пристройки на 604 ученических места в средней школе № 26 в Махачкале. Как ожидается, это позволит перевести в односменный режим обучения школьников, до этого обучавшихся в три смены.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил собравшимся на линейке в школе № 6 города Черкесска, что принято решение о строительстве при школе нового современного корпуса на 400 ученических мест. На территории школы появится спортивная инфраструктура, которой ранее здесь не было.

В Кабардино-Балкарии во вторник открылась первая в республике школа с бассейнами, стандартным футбольным полем и IT-кубом, построенная в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". "Сегодня мы также отмечаем день нашей республики, для республики всегда приоритетом являлось будущее наше, наши дети, мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы наши дети могли в конкурентной среде проявлять свои таланты. Сегодня более 110 тыс. детей пойдут в школы республики, это на 3 тыс. больше чем в прошлом году, и это факт, который подтверждает, что наша республика развивается, двигается вперед и у нас есть будущее", - сказал глава КБР Казбек Коков.

Кроме того, 1 сентября в КБР открылись 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". "Отрадно, что они открываются на базе сельских школ и школ малых городов, которые, мы надеемся, послужат опорой развития и гуманитарных, и технических направлений. Все это ориентировано на то, чтобы наши дети получили возможности для самореализации, возможности для того, чтобы они могли состоятся в этой жизни", - сказал и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

Также в День знаний открылись центры для развития талантов. Моногород Невинномысск на Ставрополье стал вторым в регионе, где открылся "Кванториум". В нем смогут обучаться до 800 ребят по шести направлениям, в том числе робототехнике, биотехнологиям, программированию. Каждый из таких "квантов" в рамках национального проекта "Образование" обеспечен высокотехнологичным оборудованием. Например, ученики направлений "Наноквант" и "Биоквант" получили в распоряжение микроскоп, который является единственным в крае. Также на Ставрополье появился первый мобильный технопарк "Кванториум" на базе автопоезда. Первой точкой маршрута "Кванториума" стал город Изобильный. Технопарк сможет обслуживать территорию шести городских округов Ставрополья, порядка 1 тыс. детей. Площадка оснащена шлемами виртуальной реальности, планшетами, квадрокоптерами, 3D-принтерами, робототехническими конструкторами и другим.

Новая реальность

В этом году учителей и школьников ждет множество нововведений, связанных с повышенными санитарными требованиями к учебным заведениям из-за пандемии коронавируса. Директор школы № 9 в селе Подлужном в Изобильненском городском округе Ставропольского края Татьяна Кубрина рассказала, что в учреждении введена маршрутизация потоков учащихся, чтобы свести к минимуму число контактов учеников из разных классов. В частности, в новом году каждый класс будет заниматься в собственном кабинете. Установлен специальный график работы столовой, проведено ее зонирование. В учреждении установлены рециркуляторы для очистки воздуха, приобретены приборы для измерения температуры у сотрудников и учеников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Ингушетии, в связи с пандемией коронавируса все школы региона будут обеспечиваться индивидуальными средствами защиты, антисептиками, также помещения будут обеззараживаться специальными лампами. Все необходимое уже закуплено в образовательные учреждения на средства регионального бюджета.

"В регионах Северного Кавказа распахнут свои двери обновленные школы и построенные учебные корпуса. Конечно, непростая эпидемиологическая обстановка в 2020 году диктует совсем иные требования к организации процесса обучения, накладывает непривычные обязанности на преподавателей и учащихся. И я искренне желаю школьникам и студентам, родителям и старшим, педагогам и наставникам вместе справиться со всеми трудностями", - отметил в своем обращении полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Вузы на "смешанном режиме"

Большинство вузов округа в новом году будут проводить учебный процесс в смешанном режиме - очно с элементами дистанционного образования. Так, в крупнейшем вузе округа - Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) - в дистанционном режиме будут организованы лекции для больших групп, лабораторные и практические занятия будут проходить очно. Праздничные мероприятия в День знаний в вузе также были организованы в онлайн-формате.

В зданиях СКФУ сотрудники и студенты обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Иностранные студенты, которые не смогли приехать в Россию, смогут продолжить обучение дистанционно. "На данный момент в СКФУ обучаются 1 072 иностранных студента, на первый курс в крупнейших вуз региона зачислено 226 человек, приемная кампания для этой категории обучающихся закончится только в октябре. <...> Для студентов, которые не смогли приехать на обучение в Россию, занятия также будут проходить в дистанционном формате", - сообщили ТАСС в пресс-центре вуза.

До 1 октября вузы Ставропольского края будут заниматься в очно-дистанционном формате. Очное обучение предусмотрено в основном для первокурсников. Решение о дальнейшей работе будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева приступил к работе в очном формате. Как и в СКФУ, для иностранцев, которые не смогли приехать в республику, будет организовано дистанционное обучение. "На территории вуза нельзя находиться без медицинской маски. Необходимо как можно чаще обрабатывать руки и контактные поверхности антисептическим средством. Стараться избегать рукопожатий со своими коллегами, друзьями. Соблюдать социальную дистанцию", - сообщаются правила для студентов на официальной странице университета в Instagram.

Все входы в учебные корпуса крупнейшего вуза КБР - Кабардино-Балкарского госуниверситета - оснащены современным оборудованием бесконтактной термометрии и обработки рук антисептиком. А в главном корпусе университета установлена система температурного контроля и допуска с элементами искусственного интеллекта, которая сможет в общем потоке выявлять посетителей с повышенной температурой.