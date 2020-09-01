Центры "Точка роста" открылись в 34 школах Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" открылись по нацпроекту "Образование" в районах Ярославской области во вторник, в регионе начали работать 34 центра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования региона.

"1 сентября открылись 34 центра "Точка роста". Всего до конца года в регионе будет открыто 42 "Точки роста" во всех районах области", - сообщили в пресс-службе.

"Точки роста" оборудованы функциональными зонами для обучения и для проектной деятельности. Центры оснащены современным оборудованием: 3D-принтерами, интерактивными комплексами, ноутбуками, многофункциональными инструментами, квадрокоптерами, фотоаппаратами, видеокамерами и другой техникой.

В каждой "Точке роста" будут работать преподаватели технологии, информатики, физкультуры и ОБЖ, шахмат. Дети смогут получить знания в сфере программирования, 3D-моделирования и 3D-печати, создания виртуальной реальности.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создают в школах сел и малых городов с целью расширения возможности получения качественного современного образования школьниками, которые проживают в отдаленных районах, формирования у них современных технологических и гуманитарных навыков.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.