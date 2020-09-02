Населенные пункты Чукотки получат новые автомобили скорой помощи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Чукотки заключат контракт на поставку 15 новых автомобилей скорой помощи за счет средств федерального бюджета. Поставка будет вестись в рамках государственного заказа, сообщили в среду ТАСС в окружном правительстве.

"Новый спецтранспорт для медучреждений Чукотки будет изготовлен на Ульяновском автомобильном заводе. Это будут проходимые автомобили, оснащенные современным медоборудованием. Планируется, что на территорию округа в рамках заключенного госконтракта направят 15 машин", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки поставки.

В 2019 году Чукотская окружная больница по нацпроекту "Здравоохранение" получила 10 новых машин для работы станций скорой медпомощи.

Автомобили скорой помощи поступают в регионы по отдельной федеральной программе, призванной переоснастить все станции скорой помощи в стране. Ее реализует Минздрав РФ совместно с Минпромторгом России. По поручению президента России Владимира Путина кабмин выделил дополнительные 5 млрд рублей на закупку "cкорых".