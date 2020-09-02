Ученые готовят проект по расселению снежного барана на Ямале

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские ученые выбрали подходящие для расселения снежного барана горные долины Полярного Урала. Начать проект по расселению планируется летом 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Ученые выбрали подходящие для расселения снежного барана горные долины Полярного Урала. Поселить там животных планируется для увеличения биоразнообразия и устойчивости арктических экосистем, увеличения охотничьих ресурсов и развития экологического туризма в регионе. Фактическое расселение планируется в июне 2021 года после согласования с Минприроды России", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что всего на Ямал планируется привезти 10 особей.

Там рассказали, что в августе группа ученых из Иркутска, Якутска и Салехарда совместно с ямальскими природоохранными структурами провели экспедиционное обследование территории Полярного Урала для определения благоприятных мест для выпуска снежного барана. По итогам обследования в пределах Горнохадатинского участка природного парка "Полярно-Уральский" определены четыре горных долины, наиболее подходящие для летнего обитания снежного барана.

"Следующий этап проекта предполагает обработку и анализ собранного материала, подготовку окружной программы расселения снежного барана на территории региона и проведение зимнего экспедиционного обследования перспективных участков обитания. Важный аспект работ - определение лавинной опасности в зимний период выбранных для расселения мест", - добавили в пресс-службе.

Снежный баран (чубук или толсторог) распространен в горных системах Восточной Сибири. Животные питаются растениями, лишайниками, грибами. В снежный период бараны добывают себе пищу, раскапывая снег. Снег при этом должен быть не более 40-50 см высотой. Именно места с таким снежным покровом - предел для обитания толсторога. Обычно стада не совершают далеких миграций и кочуют на относительно небольших территориях. Зимой и летом перемещаются вверх и вниз в пределах горного массива. В настоящее время на территории России биологи выделяют шесть подвидов снежного барана. На Ямале планируют расселить якутский, как самый пригодный для обитания на территории Полярного Урала.