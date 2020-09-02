Двухнедельный запас средств индивидуальной защиты создадут в КЧР

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств создадут в Карачаево-Черкесии на случай осложнения обстановки по коронавирусу. Средства индивидуальной защиты будут закуплены с расчетом на двухнедельный запас, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского Минздрава.

"С учетом опыта первой волны пандемии коронавирусной инфекции принято решение о создании в республике двухнедельного запаса средств индивидуальной защиты и двухмесячного неснижаемого товарного запаса лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Казима Шаманова.

По данным пресс-службы, в настоящее время в республике есть резервные госпитали для пациентов с коронавирусом общей мощностью 940 койко-мест. В случае необходимости они могут начать работу в течение трех-четырех дней. Отмечается, что существующий резерв в пять раз превышает потребность. По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики, в регионе в условиях стационара в настоящий момент лечатся 165 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Карачаево-Черкесии зафиксировано 5 216 случаев заражения коронавирусом, умерли 26 пациентов. Охват населения тестированием превысил 25,7 тыс. человек на 100 тыс. населения, что выше среднероссийского показателя.