"Делали для себя, получилось — для всех". В Ростовской области свалку превратили в сказку

Парк "Лога" расположен в хуторе Старая Станица, недалеко от города Каменска-Шахтинского, рядом с оживленной трассой М-4 "Дон", ведущей на Юг России. Сегодня сюда едут со всей страны — на месте заваленной мусором балки за несколько лет выросло настоящее сказочное царство. Кажется, тут потрудилась целая команда высокооплачиваемых дизайнеров. Однако создатели парка уверяют, что все сделали своими силами

Парк "Лога" построила семья местного бизнесмена Сергея Кушнаренко. Плату за вход здесь не берут, говорят — строили для себя и своих земляков. Но неожиданно простое решение избавиться от мусорной свалки обернулось одним из успешных туристических проектов. Некоммерческая сказка Балка, или — по-местному — лог, начиналась сразу за хутором. Взрослые станичники помнят, как детьми убегали сюда играть, а по выходным и в праздники целыми семьями и компаниями выбирались в это живописное место на пикники. Но постепенно лог зарастал кустарником, в нем копился мусор, и в итоге в 90-е здесь образовалась настоящая свалка, которая год от года только увеличивалась. Однако наступило время, когда судьба лога резко изменилась, а само это слово превратилось в имя собственное, став названием парка. "Неизвестно, что считать началом, — когда отсюда начали вывозить первый мусор, когда деревья начали сажать? Но все начиналось приблизительно десять лет назад — начали здесь подчищать, убирать — вывезли около 2 тыс. КамАЗов мусора. Когда копали — забил родник, образовалось озерцо. Решили немного облагородить территорию — камушками обложили, беседки поставили, сделали песочницу… Сюда потянулись жители Старой Станицы, мамы с колясками, дети. И чем мы больше чистили и облагораживали, тем больше людей сюда приходило", — рассказывает основатель парка, предприниматель Сергей Кушнаренко, которому и принадлежала идея расчистить и привести в порядок лог за станицей. Сергей Кушнаренко, руководитель одного из лакокрасочных холдингов, постепенно заразил энтузиазмом всю семью, — сейчас, как говорит его сын Евгений, в процесс вовлечены все без исключения, включая самых младших. Они, например, принимают самое активное участие в подготовке праздников, которые проводятся в парке.

Описание Директор парка "Лога" Евгений Кушнаренко © Елена Гриценко/ТАСС

Впрочем, создавать настолько большой и серьезный проект, каким в итоге стал парк "Лога", изначально не планировалось, уверяет Евгений Кушнаренко. Просто постепенно рядом с детской песочницей у озерца поставили качели и горки, сказочную избушку Бабы-яги — так появилась полноценная детская площадка. Потом просто проложили дорожки, разбили газоны, посадили цветы…

Посетителей становилось все больше — новым парком стали интересоваться уже не только жители Старой Станицы и Каменска-Шахтинского, но и других городов области. Тем более что вход в парк оставался и продолжает оставаться бесплатным. Несмотря на то, что все здесь сделано исключительно на частные средства, создатели парка считают его некоммерческим проектом. "Люди привыкли сюда приходить просто так. Мы не посчитали возможным начать брать с них деньги. Все это делалось не для того, чтобы зарабатывать. Просто мы живем здесь — можно сказать, что начали делать для себя, а получилось, что для всех. А теперь это уже как локомотив, который разогнался, и его не остановить", — говорит Кушнаренко. Царь, царица и компьютерные технологии Сейчас парк занимает уже более 20 га. В нем есть своя ярмарочная площадь с фонтаном-самоваром, льющим воду в огромные чашки, пруды с лебедями и разноцветными японскими карпами, есть свое "Зазеркалье" с кривыми зеркалами, кафе и два ресторана, есть "венчальный двор", где проводят свадебный обряд в древнерусском стиле. Есть даже действующий православный храм — его освятили в прошлом году.

Широкие аллеи и живописные тропинки украшены затейливыми фигурами героев русских сказок и славянской мифологии — тут вам и Баба-яга, и берендеи, и Лихо Одноглазое, и скоморохи, и печка, на которой вполне мог ехать к царю сказочный Емеля. Как говорит Евгений Кушнаренко, такой сказочно-русский стиль был выбран сразу — другая тематика просто не приходила в голову. "Мы же в России живем! Это красиво, это интересно и необъятно, тут можно бесконечно что-то придумывать". В этом стиле здесь выдержано все, включая мусорные урны и информационные таблички. Вместо запрещающего "По газонам не ходить!" настоятельная просьба: "Эту травушку-муравушку береги, ноженьками молодецкими не топчи!" Все из натурального дерева, стекла, камня, металла. Пластик и прочие "бюджетные решения" здесь не используются, кажется, принципиально.

За несколько лет здесь появились своя кузница и цех деревообработки, а некоторые сотрудники основного — лакокрасочного — производства переквалифицировались в плотников, столяров, мебельщиков, резчиков по дереву. Например, Владимир Петровский в прошлом — слесарь, а сейчас — бригадир кузнечного цеха. Вместе с коллегами он готовит к открытию кузнечное подворье парка, где будут проводить мастер-классы для всех желающих. "Сергей Александрович (Кушнаренко) купил станки для художественной ковки, предложил мне попробовать поработать. Попробовал — понравилось, хоть поначалу волновался очень. Сейчас у нас уже восемь человек занимаются ковкой", — рассказывает он. Своими силами построили и замок с башней в самом центре парка. На башне — огромные часы с боем, внутри башни — царь. Каждый час он выходит показаться народу, а трижды в день обращается к посетителям парка с приветственной речью.

"Царь — электромеханический робот, он управляется компьютером, синхронизирован с часами через спутник. Наши инженеры на заводе разработали механизм, благодаря которому царь выезжает — "выходит" к народу, моя сестра Екатерина написала тексты, диктор их озвучил, и все это соединили воедино. Сейчас готовим сюрприз — скоро появится башня с царицей, там будет целое шоу со светомузыкальным фонтаном", — рассказывает Евгений Кушнаренко. По его словам, это — одна из немногих задач, для решения которой специалисты привлекаются со стороны: "Там задействованы и компьютерные технологии, и робототехника, и светотехника… Над этим проектом работают специалисты со всей России — несколько компаний из Краснодара, Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону". "Играть в сказку" На постоянной основе в парке работают 180 человек, в сезон число работников увеличивается до 300 — дополнительно привлекаются озеленители, повара, официанты. Как правило, это жители Старой Станицы и Каменска-Шахтинского. "На неполный рабочий день, на какие-то несложные работы привлекаем подростков 15−16 лет, всем выдаем трудовые книжки — ребятам интересно, они с зимы начинают просить включить их в список", — говорит директор парка. К работникам — даже сезонным — предъявляются довольно высокие требования. Главное из них — вежливость. Например, к посетителям здесь обращаются не иначе как "сударь" или "сударыня".

Описание Управляющий парком "Лога" Тимур Обертынский © Елена Гриценко/ТАСС

"Здесь легко это делать, потому что сама атмосфера такая. Им самим очень нравится играть в эту игру. Конечно, мы проводим тренинги, обучение, потому что люди должны понимать, где они находятся, соответствовать этому месту. Есть такие, кто не приживается, — но их немного, такого понятия, как "текучка кадров", у нас практически нет", — рассказывает управляющий парком Тимур Обертынский. Сам он по прежней профессии — мастер-взрывник, работает в парке "Лога" третий год. "Я пришел сюда, увидел эту сказку и понял, что это мое", — объясняет он столь радикальную смену стези. Телефон в его руках практически не замолкает. "У нас действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, временно не работают мангальная зона, детская площадка, поющий фонтан. Но люди все равно постоянно звонят и спрашивают, когда все откроется", — объясняет управляющий.

По парку Обертынский передвигается на электрокаре, стилизованном под старинный, тоже немного сказочный автомобиль. Сейчас протяженность парка — более километра, а в перспективе будет еще больше. Сразу на нескольких участках идут активные работы. "Вот тут — видите водопадик? — будет форель жить, рядом будет "Домик рыбака" — вот уже крышу постелили, настоящую соломенную… А тут гостевая деревня — готовим к открытию, будет гостиный двор и отдельные домики, всего 50 номеров. Это один из первых вопросов, который люди задают, — можно ли здесь остаться на два, на три дня… Колесо обозрения, 28 метров — оно уже готово, думали в этом году открывать, но потом решили вокруг сделать зону аттракционов и открыть все вместе", — рассказывает Обертынский. "По возможности и по средствам" В последние годы парк "Лога" из местной достопримечательности превратился в один из наиболее посещаемых туристических объектов Ростовской области. Этому способствует в том числе удачное расположение — сюда удобно заехать, например, по пути на Черноморское побережье — хутор Старая Станица находится всего в 3 км от федеральной трассы М-4 "Дон". "Люди приезжают, потом рассказывают друзьям, родственникам знакомым, рекомендуют заехать. У нас посетители со всей России, часто бывают иностранцы — говорят, что услышали о парке и специально включили его в свой маршрут", — объясняет Обертынский растущую популярность парка.

Точно подсчитать количество посетителей, по его словам, невозможно — билеты в парк не продаются. Но свободное место на довольно просторной парковке в выходной или праздничный день найти становится все сложнее. А если праздник, например "Масленица", проводится в самом парке, то на подъезде к нему образуется серьезная пробка. Для дальнейшего развития проекта это представляло серьезную проблему, однако, по словам директора парка, решение нашлось благодаря поддержке региональной власти. "Когда к нам приехал губернатор (глава Ростовской области Василий Голубев — прим. ТАСС), он предложил построить новую дорогу с другой стороны парка. Нам это казалось нереальным — там же одни поля, но специалисты областного министерства транспорта посмотрели и сказали, что можно сделать подъезд прямо от трассы. Менее чем за год новую дорогу построили, у нас появился интерес развивать парк с другой стороны. Оформили землю, сейчас делаем там огромную парковку на 1 тыс. мест", — рассказывает Евгений Кушнаренко.