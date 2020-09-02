Первый парк активного отдыха создадут в горном районе Ингушетии

МАГАС, 2 сентября. /ТАСС/. Парк активного отдыха для молодежи "Лоаме" создадут в горном Джейрахском районе Ингушетии. Проект будет реализован на средства гранта молодежного форума "Машук", рассказала ТАСС автор проекта Пятимат Погорова.

"На средства гранта мы рассчитываем построить парк, где будут созданы совмещенное футбольное, волейбольные поле, площадки для соревнований, как спортивных, так и интеллектуальных, шахматные столы, шатер для презентаций проектов, воркаут площадка, суммарно будут доступны более 25 видов развлечений. Парк будет построен нами в горном Джейрахском районе, а если точнее, в одноименном горном сельском поселении. В нашем селе нет никаких развлечений, мест досуга для молодежи, а после открытия парка молодежь сможет собираться здесь, играть, заниматься спортом, отдыхать", - сказала Погорова.

По ее словам, в парке будет создана и площадка для художников с видами на природу и на средневековые башни, также регулярно будут проводиться различные мероприятия. Пропускная способность парка составит свыше 800 человек в день.

"Высадка деревьев нам не нужна, мы проживаем в заповедной зоне, где очень много деревьев, строиться здесь и нельзя, но власти района пошли нам на встречу и пообещали выделить нам земельный участок, такая договоренность уже есть. Предполагается, что он будет расположен на берегу реки Армхи, где открывается прекрасный вид на башенный комплекс "Эбан". В создании парка нам будут помогать ребята, которые ранее уже участвовали и победили в "Машуке", у них есть некоторые стройматериалы и инструменты", - добавила собеседница ТАСС.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа. по итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.