Средний балл поступающих в крупнейший вуз на Северном Кавказе стал рекордным в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Число заявлений от абитуриентов на поступление в Пятигорский государственный университет (ПГУ), который является крупным образовательным центром Северного Кавказа, в 2020 году выросло на 20%. Средний балл поступающих превысил 70 и является рекордным для вуза, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учебного заведения.

"Средний балл поступающих в 2020 году на бюджетные места оказался выше, чем в прошлые годы, по подавляющему большинству направлений подготовки и специальностей и превысил 70 баллов. На целый ряд направлений он составил более 80 и даже более 90 баллов", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, всего в 2020 году в ПГУ поступило 9 387 заявлений от абитуриентов за все время приемной кампании, что на 20% больше уровня 2019 года. На первый курс всех уровней и форм обучения на 1 сентября принято 1 360 человек. Это примерно на 2% больше прошлогоднего, который, в свою очередь, был самый лучший за последние 7 лет. План по бюджетному приему полностью выполнен, на внебюджетные места принято на 10% больше студентов, чем в 2019 году.

В вузе сообщили, что самыми популярными направлениями подготовки в этом году стали: экономико-управленческая подготовка, лингвистика (перевод и переводоведение, теория и практика обучения межкультурной коммуникации, теория и методика преподавания иностранных языков и культур, многоязычие), психология служебной деятельности, социальная работа, международные отношения и другие специальности.

"Суммарно на все уровни и формы обучения прием 2020 года оказался самым лучшим за последние 8 лет. По традиции в ПГУ поступили студенты и магистранты со всей страны из многих субъектов России, в том числе из всех регионов СКФО и ЮФО, а также из зарубежных стран. Всего же на сегодняшний день в Пятигорском госуниверситете обучаются студенты высшего и среднего профессионального образования, магистранты, аспиранты и стажеры из 73 регионов России и 40 зарубежных государств", - добавили в пресс-службе.

Пятигорский государственный университет - крупный образовательный, научно-исследовательский и инновационно-технологический центр Юга России и Северного Кавказа. В системе ПГУ обучаются около 4,5 тыс. студентов высшего и среднего профессионального образования, магистрантов, аспирантов, стажеров, а также около 2 тыс. слушателей системы непрерывного образования из России и зарубежных государств.