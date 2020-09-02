Новгородская область дополнительно получит более 200 млн рублей на ремонт дорог

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Новгородская область дополнительно получит чуть более 200 млн рублей федеральных средств на ремонт дорог, входящих в Новгородскую агломерацию. Об этом сообщил ТАСС в среду зампред правительства региона Станислав Шульцев.

"202,5 млн рублей направлены Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ в Новгородскую область на выполнение задач по приведению в нормативное состояние дорог, входящих в Новгородскую агломерацию. Это будет Новгородский район. Мы сейчас определяем пул объектов", - сообщил Шульцев.

Ремонтные работы по объектам в Новгородском районе стартуют в этом году. В территорию Новгородской агломерации входит областной центр - Великий Новгород и Новгородский район. Кроме того, на встрече по обсуждению хода ремонта дорог в Новгородской области в среду Шульцев сообщил губернатору Андрею Никитину, что в регионе отремонтировано 350 км дорог регионального и межмуниципального значения. Этот показатель уже превысил план на 2020 год, который составлял 279 км.