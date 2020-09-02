В школах Карачаево-Черкесии к работе приступили 27 "земских учителей"

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Штат сельских школ в Карачаево-Черкесии в новом учебном году по программе "Земский учитель" пополнили 27 педагогов. Планируется, что до 2024 года в регион в общей сложности приедут 49 учителей, сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"Наш регион в этом году участвует в программе "Земский учитель". По этой программе 27 новых учителей прибывает к нам в субъект для работы в сельских школах <…> Они уже заключили соглашения с образовательными организациями и начинают учебный процесс. Планируется, что за три года 49 новых учителей прибудут в нашу республику", - сказала она в интервью республиканскому телеканалу "Архыз 24".

По информации министерства, в 2020 году в школы республики приехали учителя из Омской и Томской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. "Мне кажется, это новое веяние в образовательных организациях, новые методики. Мы попросили начальников управления образования побывать на уроках у каждого нового учителя, посмотреть, с какими знаниями они прибывают в наш регион, чтобы поделиться этими знаниями с нашими учениками и нашими учителями", - отметила Кравченко.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Проект начал действовать в 2020 году. Переехавшие учителя получат по 1 млн рублей. "Земский учитель" рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет, планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.