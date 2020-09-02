Льготный проезд в общественном транспорте планируют ввести для школьников в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Махачкалы планируют ввести льготный проезд в городском общественном транспорте для учащихся школ. Об этом сообщается в среду на сайте администрации города.

"Возможность организации льготного проезда для школьников на городском общественном транспорте была рассмотрена на рабочем совещании под руководством главы Махачкалы Салмана Дадаева. Градоначальник дал поручение относительно разработки такой программы на платформе, введенной в августе текущего года, бесконтактной карточной оплаты проезда в городских троллейбусах. Глава столицы дал рекомендацию относительно задействования наиболее эффективных практик крупных муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение льготного проезда для школьников, по словам мэра, это "не только мера социальной поддержки, но и эффективная мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции". "При бесконтактном расчете за проезд школьники в меньшей степени будут подвержены риску заражения, в том числе и сезонными заболеваниями", - уточняется в сообщении.

На сегодня проезд в троллейбусах Махачкалы стоит 13 рублей, а в маршрутных автобусах по городу - 23 рубля.

В середине августа ТАСС сообщал, что в общественном транспорте Махачкалы начали внедрять автоматизированную систему оплаты проезда с помощью банковских карт и гаджетов, в настоящее время к системе подключены городские троллейбусы. По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, в планах - подключение к системе всех транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками на территории городского округа.