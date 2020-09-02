Первый в России университетский центр "Эрмитаж" будет открыт в Кабардино-Балкарском вузе

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Первый в России университетский центр Государственного Эрмитажа будет открыт в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ). Соответствующие договоренности достигнуты руководством учреждений, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"16 сентября в Санкт-Петербурге состоится церемония подписания соглашения о создании на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова культурно-образовательного центра "Эрмитаж-Кавказ". Решение об этом было принято на встрече ректора вуза Юрия Альтудова с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КБГУ станет первым вузом в РФ, удостоившимся чести создать на своей базе культурно-образовательный центр одного из лучших музеев мира, который будет содержать пять сегментов: научно-исследовательскую базу Северо-Кавказской археологической экспедиции государственного Эрмитажа, реставрационный и выставочный центры, информационный центр (библиотека, кинозал, лекторий), зал-инсталляцию "Русский ковчег" (посвященный знаменитому фильму кинорежиссера Александра Сокурова, снятому в залах Эрмитажа).

"У руководства второго по величине художественного музея в мире есть стремление всемерно способствовать расширению научных и культурных связей с регионами России, в частности с Кабардино-Балкарией и всем Северным Кавказом, а также ознакомлению ее жителей с хранящимися в Государственном Эрмитаже памятниками мировой культуры и искусства", - цитирует пресс-служба Михаила Пиотровского.

Государственный Эрмитаж обладает большим опытом подготовки и реализации культурно-просветительских и образовательных программ в регионах РФ, в том числе по созданию и реализации программ Эрмитажных центров. В настоящее время в мире действуют пять Эрмитажных центров: в Казани, Выборге, Омске - "Эрмитаж-Сибирь", "Эрмитаж-Амстердам" (Голландия) и в Венеции - "Эрмитаж-Италия". Планируется открытие аналогичных центров в Екатеринбурге и в Испании - "Эрмитаж-Барселона".