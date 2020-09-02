Исследователи Северного флота и РГО вернулись в Мурманск из экспедиции на Новую Землю

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Военный транспорт "Яуза" доставил в Мурманск участников комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО), исследовавших архипелаг Новая Земля. Об этом в среду сообщила пресс-служба флота.

"Сегодня участники первого отряда комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом и национальным парком "Русская Арктика", прибыли в город-герой Мурманск на военном транспорте "Яуза". Вместе с исследователями были доставлены все исторические находки", - говорится в сообщении.

Все обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты, которых набралось несколько десятков, будут переданы в петербургский Музей Арктики и Антарктики, а также в музей национального парка "Русская Арктика".

Активная фаза экспедиции Северного флота и РГО на Новую Землю продолжалась с 12 по 31 августа. Отряд вышел из Белушьей Губы острова Южный Новой Земли на морском буксире МБ-12 курсом на север, в проливе Маточкин Шар исследователи установили памятный знак Владимиру Русанову в честь 145-летия со дня его рождения. На северной оконечности Новой Земли - мысе Желания - они установили сразу два памятника: один в честь 175-летия РГО, а второй на месте боя советских полярников, которые не дали немецкими подводникам захватить и уничтожить метеостанцию во время Великой Отечественной войны.

По информации флота, в ходе экспедиции было сделано несколько географических открытий. Североморцы обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и, соответственно, образование нового пролива. В Архангельской губе острова Северный отмечено превращение острова Личутина в полуостров. Новые географические объекты были нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфотографированы.

Уникальные находки

У северной оконечности архипелага Новая Земля исследователи обнаружили продовольственное депо австро-венгерской экспедиции Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, осмотрели стоянку знаменитого голландского мореплавателя и одного из первых исследователей Арктики Виллема Баренца, который в конце XVI века открыл для европейцев Новую Землю. Были обнаружены также два креста, воздвигнутые экспедицией Георгия Седова в 1913 году. По документальным свидетельствам, их установили полярные исследователи Владимир Визе и Михаил Павлов.

В заливе Благополучия участники экспедиции осмотрели место расположения еще одной советской полярной станции, которую в годы Великой Отечественной войны уничтожила немецкая подводная лодка. В районе первых зимовий исследователей Новой Земли на побережье пролива Маточкин Шар были обнаружены нательный крест и украшение XVIII века.

Суровый климат и хозяева Арктики

Работу участников комплексной экспедиции на архипелаге Новая Земля осложняли суровые гидрометеорологические условия. В последние дни в местах проведения работ периодически возникали густые туманы, снижавшие видимость до нескольких метров. Несколько высадок на берег были отменены из-за присутствия большого количества белых медведей.

По свидетельству участников экспедиции, которые приводятся в сообщении, один из белых медведей даже вскарабкался на низкую кормовую площадку буксира МБ-1212, в результате непрошеного гостя пришлось прогонять с помощью пожарных гидрантов. "Во время экспедиции ни одно животное не пострадало", - сообщает пресс-служба.