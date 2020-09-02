Губернатор Ставрополя рассказал, когда в регионе начнется вакцинация от коронавируса

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ожидают, что вакцина от коронавируса поступит в регион в октябре 2020 года. Об этом в среду сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы, честно говоря, ожидали ее в сентябре, но сейчас нас ориентируют на начало октября. Думаю, в начале октября она должна к нам поступить", - сказал Владимиров во время прямой линии с жителями края.

Глава Ставрополья отметил, что в первую очередь планируется вакцинировать медицинских работников. "Мы начнем с группы риска, с врачей. Дальше уже по желанию начнем ее распространять, вакцинировать желающих людей", - пояснил Владимиров, добавив, что сам планирует вакцинироваться.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.