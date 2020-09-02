Минвостокразвития подготовило законопроект о выдаче дополнительных гектаров в ДФО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития разработало законопроект, который позволит получать второй дальневосточный гектар при успешном освоении первого. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства.

По итогам рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести такой законопроект в кабмин до 15 октября.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало проект федерального закона, принятие которого позволит обладателям дальневосточного гектара, уже освоившим участок и получившим его в аренду или собственность, взять землю дополнительно", - говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, сейчас любой россиянин может однократно получить в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке площадью до одного гектара, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Дальневосточный гектар предоставляется сроком на пять лет. По истечении этого срока участок передается обладателю в аренду или собственность при отсутствии оснований для отказа. Согласно разработанному законопроекту, россияне, успешно освоившие первый гектар и оформившие его в собственность или аренду, могут получить дополнительный земельный участок площадью до одного гектара.

"Многие из людей, успешно освоивших ранее выданные участки, готовы еще брать землю, развивать свои проекты. Мы должны им такую возможность предоставить", - привели в сообщении слова главы Минвостокразвития Александра Козлова.

Программа "Дальневосточный гектар", поддержанная президентом России Владимиром Путиным, позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в ДФО взяли более 83,8 тыс. человек.