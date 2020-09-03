В столице Камчатки установили плиты с фамилиями участников Курильской десантной операции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Гранитные плиты с уточненным и дополненным списком фамилий освободителей Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году открыли на Камчатке в памятную дату окончания Второй мировой войны. Об этом ТАСС рассказал член совета камчатского отделения Российского-военно-исторического общества Вячеслав Скалацкий.

Ранее на Камчатке в сквере Свободы в Петропавловске-Камчатском уже были установлены плиты с фамилиями участников Курильской десантной операции, однако к сентябрю 2020 года этот памятный список был существенно расширен.

"Почти все фамилии были собраны в один список сотрудником сахалинского музейно-мемориального комплекса "Победа" Игорем Самариным, и мы сделали официальный запрос в правительство Сахалинской области с просьбой нам его прислать. В итоге получился список из 1 064 человек - участников кровопролитного сражения. Для того, чтобы мемориальный комплекс был открыт в памятную дату, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов лично обращался к министру обороны России Сергею Шойгу. Военное ведомство выделило самолет Ил-76, который и доставил на полуостров гранитные плиты с высеченными на них фамилиями победителей из Карелии", - рассказал Скалацкий.

Курильская десантная операция - десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР против японских войск во время Второй мировой войны для овладения Курильскими островами. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды. В сражениях отличились многие воины-дальневосточники, 52 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

Всего на территории Камчатского края расположено 35 объектов культурного наследия, из них четыре объекта культурного наследия, посвященные событиям Второй мировой войны. Это "Торпедный катер", установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне, "Могила советских моряков", погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году, "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов в 1945 году" и "Танк "Т-34".

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент страны Владимир Путин объявил 2020 год в России - Годом памяти и славы. В апреле 2020 года Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.