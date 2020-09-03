На Камчатке прошел митинг, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественный митинг в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и завершения Курильской десантной операции на островах Курильской гряды прошел на Камчатке.

"Для Камчатки памятная дата имеет особое значение, потому что именно из Петропавловска-Камчатского ушли 8 824 бойца на остров Шумшу, где в коротком ожесточенном сражении заставили капитулировать японские войска буквально за несколько дней. И сегодня мы открыли новый мемориальный комплекс, в котором все 1 068 имен героев, которые пали в этой операции, высечены в граните. И они послужат той святой обязанности, которая у нас есть, о донесении этих событий до молодежи, до школьников, до детей. Конечно, на этом мы не будем останавливаться, в конкретных планах - создание музея воинской славы Петропавловска-Камчатского, развитие экспедиций на остров Шумшу, но уже сегодня мы видим, что значение этого события нашло отражение в нашей столице", - цитирует пресс-служба регионального правительства врио губернатора Камчатки Владимира Солодова.

В памятную дату жители края также могут посетить тематическую выставку. Скачав мобильное приложение, они смогут рассмотреть трехмерные объекты военной техники СССР в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить дополнительную информацию. Приложение обеспечивает реалистичную анимацию и звуковые эффекты. Жители Камчатки смогут также принять участие в "Диктанте Победы", в том числе и офлайн-формате, а молодежь полуострова приглашают на исторический квест.

Свыше 23 тысяч камчатцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны, почти 3 тыс. жителей полуострова не вернулись с полей сражения. Из них более 300 погибли в Курильской десантной операции.