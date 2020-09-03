В центре Владивостока откроют улицу дальневосточного стритфуда

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Улица стритфуда из дальневосточных продуктов откроется в центре Владивостока 6 сентября. Блюда для фестиваля Vladfoodstreet будут готовить повара шести популярных в Приморье ресторанов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"Шесть известных ресторанов края <…> с 6 до 27 сентября будут радовать вкусными блюдами дальневосточной кухни жителей и гостей Приморья. Попробовать фестивальные блюда можно будет ежедневно с 12:00 до 22:00 [на пешеходном участке улицы Адмирала Фокина]", - рассказали организаторы.

Представители ресторанов-участников уточнили, что в меню фестиваля будут представлены тихоокеанские мидии в соусе карри от заведения индийской кухни, чаи с сиропами из даров Уссурийской тайги, необычные лимонады и блюда, сочетающие морепродукты с мясом. Дальневосточный стритфуд можно будет попробовать на свежем воздухе, в специально оборудованной посадочной зоне. В выходные дни на площадке Vladfoodstreet будут проходить концерты местных джаз-коллективов.

По словам заместителя председателя регионального правительства Константина Шестакова, до пандемии дальневосточная кухня вызывала большой интерес у гостей Приморского края. Площадка фестиваля поможет развивать гастрономический туризм региона.

Генеральный директор центра "Мой бизнес" в Приморье Евгений Никифоров пояснил, что фестиваль является одной из мер поддержки ресторанного бизнеса в регионе. "Мы создали домики для рестораторов с учетом их потребностей, чтобы им было максимально комфортно работать в формате стритфуда. Также аренда домиков будет для них абсолютно бесплатной. Также мы предусмотрели услуги охраны, уборки территории", - сказал Никифоров.

Vladfoodstreet создан в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.