На Камчатке началось строительство первого в России соколиного центра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство первого в России Центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород началось в поселке Милького Камчатского края, сообщается на сайте регионального правительства.

"Создание соколиного центра в Камчатском крае - это первый в современной России пример комплексного подхода к сохранению редкого вида птиц. Мы очень рады, что подобная инициатива берет начало именно здесь. Проект позволит защитить биоразнообразие региона и его уникальную экосистему, повысить инвестиционный потенциал края и сделать его крупным туристическим центром", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Решение о создании центра было принято в 2019 году во время посещения главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина российско-киргизского Центра реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас" в Киргизии. Реализация проекта поможет воссоздать на Камчатке популяцию кречетов камчатской морфы, которая уменьшилась из-за браконьерской охоты.

В планах - открытие пяти дополнительных орнитологических питомников: в Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Алтай.