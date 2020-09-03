Памятник главе Ставрополя Андрею Джатдоеву открыли в центре города

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Памятник главе города Андрею Джатдоеву, умершему весной 2020 года, установили в Ставрополе. Бронзовую скульптуру торжественно открыли в центральной части города в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Андрей Джатдоев умер 30 апреля в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой. 3 сентября Джатдоеву исполнилось бы 58 лет.

"Памятник установили в самом центре краевой столицы. Бронзовый памятник высотой примерно 2,5 метра с постаментом установлен недалеко от краевого театра драмы", - говорится в сообщении.

Инициаторами создания памятника, по информации пресс-службы, стали жители города, эту идею поддержал губернатор края Владимир Владимиров.

На торжественной церемонии открытия памятника присутствовали родственники Джатдоева, представители краевого правительства, администрации муниципалитета и жители города.