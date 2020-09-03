Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом стал школой олимпийского резерва

ТАСС, 3 сентября. Министерство спорта России присвоило статус школы олимпийского резерва Хабаровскому центру развития хоккея с мячом за высокие спортивные результаты, сообщается в четверг на официальном сайте правительства Хабаровского края.

"В первую очередь решение федерального министерства спорта повысит статус учреждения. Краевой центр станет пятой школой по хоккею с мячом в России, которой присвоено почетное звание. Кроме того, это позволит выделять больше средств на содержание и развитие, повысить качество подготовки хоккеистов", - говорится в сообщении.

Хабаровский центр развития хоккея с мячом был создан в 2014 году, в нем занимаются около 300 детей. Воспитанники центра ежегодно становятся победителями мировых и всероссийских первенств в составе национальной сборной и сборной Хабаровского края.

По итогам сезона 2018-2019 годов учреждение заняло третье место во Всероссийском конкурсе "Лучшие детско-юношеские спортивные школы России по хоккею с мячом". В сезоне 2019-2020 годов спортивные команды центра заняли первое место в X зимней Спартакиаде учащихся России.