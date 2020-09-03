Аномальная жара в Крыму сменится ливнями с градом и ветром 20-25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт пройдет по территории Крыма в пятницу и субботу, местами на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Об этом говорится в четверг в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Гидрометцентр региона ранее предупреждал об аномально жаркой погоде на полуострове до 5 сентября. Среднесуточная температура воздуха на семь градусов выше климатической нормы.

"В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму от ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", что в связи с прохождением активного холодного фронта во второй половине дня 4 сентября, в течение суток 5 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в таких условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, Керченского пролива. Возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы", - сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что из-за засухи обмелели три водохранилища, снабжающие Симферополь питьевой водой. В этой связи с 2 сентября ввели графики подачи воды в Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов.