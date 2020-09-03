Во Владикавказе построят новую радиотелевизионную передающую станцию

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства новой телебашни, сообщается на сайте ведомства.

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на размещение зданий и сооружений, необходимых для обеспечения цифрового и аналогового наземного вещания в столице Северной Осетии. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение", - говорится в сообщении.

Действующая во Владикавказе телебашня 1961 года постройки - одна из главных достопримечательностей города, но ее проектировали, когда не было строгих нормативов по сейсмике и ветровым нагрузкам. Кроме того, сама башня, другие здания и сооружения станции находятся в неудовлетворительном состоянии. Для того, чтобы обеспечить больший охват населения республики цифровым телевидением и радиовещанием, осуществлять контроль и управление работой средств связи цифрового наземного вещания с формированием зон обслуживания для трансляции передач, в том числе ранее недоступных радиоканалов, было решено построить новую радиотелевизионную передающую станцию с самым современным оборудованием и башней высотой 210 м - на 28 м выше старой.

Предыдущее положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство РТПС Главгосэкспертиза России выдала в ноябре 2016 года. На участке площадью 6,4657 га на улице Осетинская горка, 2 во Владикавказе планируется разместить техническое здание станции, антенно-мачтовое сооружение, на котором установят передающие антенны наземного эфирного цифрового телевизионного вещания и аналогового радиовещания. Также здесь построят антенные посты, дизель-генераторную установку, контрольно-пропускной пункт и другие объекты, проложат трассы инженерных сетей и антенных эстакад.