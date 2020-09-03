Выставка иллюстраций к пьесе "Маскарад" Лермонтова откроется в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова 10 сентября открывает в Пятигорске выставку работ московского художника-графика Сергея Филенко, посвященную драме Михаила Лермонтова "Маскарад". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"В рамках празднования Дня города Пятигорска 10 сентября Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова открывает выставку работ московского художника-графика, художника-постановщика художественных фильмов Сергея Филенко. Это иллюстрации к драме М. Ю. Лермонтова "Маскарад", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автор графических произведений к роману "Герой нашего времени", к поэмам Лермонтова "Демон", "Мцыри" в новой серии иллюстраций воплотил все ключевые сцены лермонтовского произведения. "При этом он создал свой собственный художественный мир, целостный и гармоничный, в котором все изображенное становится реально убедительным", - отмечается в пресс-релизе.

Отмечается, что художник делает акцент в своем творчестве на написании портретов. "У Филенко - именно портреты, со всеми подробностями лица и его выражением, характеризующим каждого героя так, как понимает его сам художник", - сообщает пресс-служба.

Сергей Филенко - художник кино, родился в 1962 году в Украинской ССР. Окончил отделение промышленной графики Донецкого художественного училища. Он также учился во ВГИКе, где в 1989 году защитил диплом по специальности "художник-постановщик художественных фильмов". Участвовал в создании кинокартин "Сто дней до приказа", "Холод", "Не стреляйте в пассажира" - режиссер Х. Эркенов, "Ветер" (режиссер П. Луцек), "Кавказская рулетка" (режиссер Ф Попов). Живет и работает в Москве.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. В Пятигорске Лермонтов бывал неоднократно, он пробыл здесь последние месяцы жизни и создал несколько известных стихотворений. В 1841 году убит на дуэли в Пятигорске у подножия горы Машук.

О музее

Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова основан в 1912 году в доме, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни и написал стихотворения "Морская царевна", "Листок", "Выхожу один я на дорогу". Туда после дуэли было доставлено тело убитого поэта, оттуда его хоронили. Дом никогда не разрушался, и интерьер восстановлен по описаниям современников поэта.