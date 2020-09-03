Промпроизводство в Северной Осетии за 7 месяцев выросло на 27%

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Северной Осетии по итогам семи месяцев 2020 года вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в четверг ТАСС в министерстве промышленности и транспорта региона.

"По итогам 7 месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 127,3%. Такой рост связан в первую очередь с показателями в обрабатывающих производствах и в обеспечении республики электроэнергией", - сказал собеседник агентства.

Так, в частности, в обрабатывающих производствах индекс составил 103,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром - показатели выросли более чем вдвое. А по виду экономической деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации" индекс вырос на 12,1%.

Как сообщается на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, в Северной Осетии производство пищевых производств выросло почти на треть, а производство напитков - на 3,4%. Увеличилось в республике и производство готовых металлических изделий - в 2,6 раза, а также в 4,5 раза - химическое производство.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Северной Осетии по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в первом квартале рост составил 5,3%.