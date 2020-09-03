Участники четвертой смены "Машука" обсудят реализацию национальных проектов в СКФО

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Четвертая смена форума "Машук", которая пройдет в Пятигорске (Ставропольский край) в очном формате с 15 по 20 сентября, будет посвящена роли молодежи в национальных проектах и их реализации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Смена пройдет с 15 по 20 сентября. Ее тематика - роль молодежи в национальных проектах, цифровая трансформация как драйвер целей национального развития. Цель смены - формирование команд лидеров изменений регионов СКФО в повестке реализации национальных проектов", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на данный момент подготовка к "Машуку" проходит в ускоренном режиме. "Почти 60% готово у нас, началась стройка на поляне традиционных палаток, шатров. Все так же будет оставаться, как было в прошлые годы. Участники будут жить в палатках, но соблюдая эпидемиологические нормы, рекомендованные Роспотребнадзором, - в одной палатке будет жить один человек", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что раньше в палатках в зависимости от ее размера могли жить от 2 до 4 человек. Общее количество участников офлайн-смены - 325 человек.

"Участники все приезжают с отрицательными тестами на коронавирус от 13 сентября. Для них также предусмотрено экспресс-тестирование перед входом на поляну, результаты которого будут готовы в течение получаса. Это будет касаться каждой делегации, которая будет заезжать на территорию форума. Будет действовать масочный режим, перчатки", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства сообщил, что в столовой, образовательных шатрах будет соблюдаться социальная дистанция при рассадке. Кроме того, предусмотрен душ, содержащий антисептические средства.

О форуме

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа в три смены, по итогам которых были отобраны 325 лучших участника. Рейтинг составлялся по результатам активности участников во всех мероприятиях форума. Баллы зачислялись за посещение и работу в рамках образовательной программы, публикации в сервисах онлайн-платформы, выполнение заданий на альтернативных площадках, участие в культурно-развлекательной программе и других направлениях.