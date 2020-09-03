В Ингушетии издали первый сборник фортепианных пьес на основе народной музыки

МАГАС, 3 сентября. /ТАСС/. Первый сборник фортепианных пьес для детских музыкальных школ на основе народной музыки издали в Ингушетии. Об этом ТАСС рассказала замминистра культуры Ингушетии Айна Ильясова.

"В сборник вошли народные песни, которые на протяжении многих лет Дом народного творчества региона собирал в полевой экспедиции, мы их систематизировали и направили композитору, заслуженному деятелю искусств России Владимиру Чернявскому. На основе этих мелодий он написал фортепианные пьесы для детских музыкальных школ региона. Мы планируем их ввести в учебный музыкальный план для детей с первого по седьмой классы", - сказала Ильясова.

По ее словам, министерство также ведет работу по созданию сборника ингушских народных песен, который будет распределен по домам культуры региона и концертным организациям.

"Сборник фортепианных пьес создан в целях сохранения нашей музыкальной культуры, для привития вкуса, интереса и дальнейшего наследования. Теперь у учащихся музыкальных школ республики появится возможность с раннего возраста приобщиться к ингушской народной музыке, которая насчитывает многие века. Мы также готовим сборник ингушских песен, он будет предназначен для профессиональных и самодеятельных исполнителей. В сборник войдут и старые ингушские народные песни, и новые авторские произведения, которые уже стали народными", - добавила собеседница агентства.

В марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием "Барта босе" представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей.