Пострадавших от коронавируса специалистов в КЧР обучат маркетингу и туризму

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии, оставшиеся без работы или находящиеся под угрозой увольнения и сокращения из-за ситуации с коронавирусом, пройдут переобучение по 15 компетенциям. Среди предлагаемых специальностей - маркетинг и туризм, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

"Обучение будет проходить на площадках, организованных по международным стандартам WorldSkills. <…> Обучение в республике будет производиться по следующим компетенциям: веб-дизайн и разработка, интернет-маркетинг, кондитерское дело, поварское дело, предпринимательство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сетевое и системное администрирование, технологии моды, турагентская деятельность, туризм", - говорится в сообщении.

Жителям республики также предложат для обучения такие компетенции как физическая культура, спорт и фитнес, документационное обеспечение управления и архивоведение, медицинский и социальный уход, организация экскурсионных услуг, реклама.

Большинство направлений подготовки в период пандемии будет предложено освоить дистанционно, обучение по пяти направлениям организуют в местных колледжах. После обучения выпускники будут получать два диплома - сертификат учебного заведения и Skills-паспорт WorldSkills.

Обучение граждан, пострадавших от последствий пандемии, пройдет по всей стране. На эти цели из Резервного фонда правительства РФ направят 2,99 млрд рублей. Принять участие в программе могут не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что министерство подготовило комплекс мер по переобучению и подготовке кадров, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. По его словам, обучение пройдет по коротким программам и с применением дистанционных технологий.