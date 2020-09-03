Движение по Золотому и Русскому мостам во Владивостоке возобновили после ослабления ветра

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Автомобильное движение по мостам на остров Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке возобновлено после закрытия на время урагана, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД города.

"Движение по всем мостам во Владивостоке возобновлено", - сообщил представитель пресс-службы.

Автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский полностью закрыли в четверг в связи с ураганным ветром, который принес в столицу Дальнего Востока тайфун "Майсак". Скорость ветра порывами достигала 43 м/с, в городе повалило более 100 деревьев. В Приморском крае ветер сорвал крыши нескольких многоквартирных домов, из-за аварий отключили от электроснабжения 79,5 тыс. жителей региона.

По данным Приморского гидрометцентра, ночью ветер продолжит ослабевать. В ближайшие сутки тайфун переместится на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти. В пятницу ночью дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов еще сохранится.