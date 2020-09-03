Петербургский политех и госуниверситет в КБР создадут университетский инжиниринговый центр

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (КБГУ) намерены создать университетский зеркальный инжиниринговый центр (УЗИЦ). Соответствующее соглашение подписано в четверг в дистанционном формате, сообщили ТАСС в пресс-службе КБГУ.

"3 сентября 2020 г. состоялось подписание соглашения о создании университетского зеркального инжинирингового центра между СПбПУ и КБГУ. Целью соглашения является создание на базе КБГУ совместно с Центром компетенций НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ Университетского зеркального инжинирингового центра компетенций "Новые производственные технологии "Эльбрус", - сообщили в вузе.

Работа инжинирингового цента будет направлена на сотрудничество с российскими промышленными предприятиями в области цифровой трансформации и внедрения передовых производственных технологий. Взаимодействие будет осуществляться в том числе в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития РФ и деятельности Научного центра мирового уровня по направлению "Передовые цифровые технологии", статус которого СПбПУ получил 28 августа 2020 г. "В области наших компетенций мы делимся опытом применения передовых технологий и готовы совместно с командами университетов-партнеров выполнять пилотные проекты, ориентированные на решение актуальных конкретных задач индустриальных партнеров.<...> В этом смысле создаваемый УЗИЦ будет выступать наиболее эффективным инструментом трансфера наших знаний и компетенций в ходе выполнения реальных проектов", - приводит пресс-служба слова проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова.

Руководство КБГУ в свою очередь отмечает, что создание зеркального инжинирингового центра позволит университету расширить компетенции и выйти на мировой уровень в области аддитивных технологий, передовых материалов, цифрового проектирования. "А также применять лучшие практики Центра НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ для цифровой трансформации предприятий региона и внедрения новых производственных технологий в экономику Кабардино-Балкарской Республики", - цитирует пресс-служба проректора по научно-исследовательской работе КБГУ им. Х.М. Бербекова Светлану Хаширову.

В Кабардино-Балкарском госуниверситете рассчитывают, что деятельность Центра позволит студентам и аспирантам получить уникальную возможность пройти обучение в ведущем Центре НТИ СПбПУ. "Мы планируем создание в регионе научно-образовательного центра мирового уровня "Эльбрус", активно работаем над стратегией развития университета для вхождения в программу академического стратегического лидерства в качестве национального опорного университета, и создание зеркального центра является одним важным шагом для достижения поставленных целей и вывода региона на новый передовой уровень развития", - отметила Хаширова.

Как рассказали в пресс-службе вуза, сотрудничество Центра с Кабардино-Балкарским госуниверситетом началось на образовательном интенсиве "Остров 10-22" (Москва), где впервые была представлена концепция УЗИЦ.

О вузах

КБГУ им. Х.М. Бербекова - крупнейший вуз Кабардино-Балкарии и один из крупнейших вузов Северного Кавказа. Он является одним из ведущих научных, образовательных, информационных, социокультурных центров КБР, ежегодно выпускает до двух тысяч специалистов.

СПбПУ - один из ведущих политехнических вузов страны. Центр компетенций НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ, на основе которого создан Консорциум НЦМУ "Передовые цифровые технологии" - инфраструктурная основа взаимодействия научных, образовательных и промышленных организаций в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний-лидеров на глобальных рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях промышленности. На сегодняшний день проектный консорциум Центра НТИ СПбПУ объединяет 74 организации, включая госкорпорации "Ростех", "Росатом", РЖД, ОАК, ОДК, ОСК, "Вертолеты России" и др., ведущие университеты-партнеры.