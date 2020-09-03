Трутнев будет утверждать директивы в отношении институтов развития Северного Кавказа

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Директивы в отношении институтов развития Северного Кавказа и ПАО "Русгидро" будет утверждать вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера.

В соответствии с решениями президента РФ, Трутневу было поручено заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа по линии правительства РФ.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев определен в качестве ответственного должностного лица, которое будет утверждать директивы в отношении ПАО "Русгидро" и институтов развития Северного Кавказа - АО "Корпорация развития Северного Кавказа", АО "Курорты Северного Кавказа. Соответствующее решение было утверждено 1 сентября 2020 г. председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трутнев с 2015 г. входит в состав совета директоров "Русгидро" и возглавляет его. ПАО "Русгидро" является российской энергетической компанией, которая владеет большинством гидроэлектростанций в РФ. Это одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. ПАО "Русгидро" зарегистрировано в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером компании является Российская Федерация.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.