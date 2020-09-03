В Пятигорске в сентябре пройдет первый на Ставрополье инклюзивный бал

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Инклюзивный бал "Вдохновение", первый на Ставрополье, пройдет 9 сентября в парке Цветник в Пятигорске. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"9 сентября в пятигорском парке "Цветник" состоится инклюзивный бал "Вдохновение". Это первое на Ставрополье подобное мероприятие, задача которого объединить и вовлечь в совместную творческую активность людей с особенностями и различными возможностями здоровья. Проект призван открыть новую веху в становлении инклюзивной культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам бал представляет собой большой творческий вечер, состоящий из танцевальной части, выступления инклюзивных творческих исполнителей и коллективов, а также мастер-классов.

"Девиз бала этого года: "Мы вместе", - отмечается в сообщении.

Организаторами выступят Благотворительный фонд "Ангел", "Волонтеры-медики" и "Волонтеры культуры" Ставропольского края.