В Липецкой области обновят навигационное оборудование на междугородних автобусах

ЛИПЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены обновить навигационное оборудование на всех автобусах, курсирующих по внутрирегиональным маршрутам. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Все автобусы, осуществляющие внутриобластные рейсы, будут оснащены современными навигационными модулями", - сказал Артамонов.

Он отметил, что закупку и установку оборудования проводит Агентство автомобильного транспорта в рамках областной программы по эффективному госуправлению и проекта "Умные города Липецкой области". При этом для автотранспортных предприятий обновление навигационного оборудования будет бесплатным.

"Подобная работа в последний раз проводилась в 2011 году, к настоящему моменту техника устарела, а, значит, часто выходит из строя и не всегда корректно передает данные", - продолжил Артамонов.

По его словам, благодаря современным навигационным модулям GSM и ГЛОНАСС водители смогут получать оперативную информацию от диспетчера о заторах, объездах, ДТП, дорожных условиях. Также автобусы планируют оборудовать камерами заднего вида, автоинформаторами, голосовой связью с диспетчером. Появится и единое синхронизированное расписание движения как для водителя, так и для пассажиров.

"Экологичность, безопасность, комфортабельность - три главных критерия, которым должен соответствовать транспорт, мы решаем эти вопросы", - сказал Артамонов.