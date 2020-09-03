Участниками "Диктанта Победы" на Ставрополье стали 24 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" собрала на Ставрополье около 24 тыс. участников. Для проведения диктанта было организовано более 1,1 тыс. площадок, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Для проведения "Диктанта Победы" во всех муниципальных образованиях края было организовано 1 160 площадок. Всего на Ставрополье в акции приняли участие около 24 тыс. человек. Написать исторический диктант можно было и онлайн, в том числе через приложение для смартфона", - говорится в сообщении.

Диктант написал и глава Ставрополья Владимир Владимиров, свои знания он проверил на площадке в школе села Степное. "Уже второй раз пишу диктант, и в этом году он стал сложнее и интереснее. Важно, что добавлен региональный компонент. А в целом такие акции - хорошая возможность проверить свои знания истории и вспомнить о подвиге наших предков", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Площадками написания диктанта в крае стали школы, воинские части, учреждения культуры. Впервые акция прошла в Думе Ставропольского края. "К нашей площадке присоединились Совет молодых депутатов и Молодежный парламент, а также представители общественных организаций. Считаю, что проведение акции на площадке краевой Думы станет хорошей традицией", - цитирует председателя парламента Геннадия Ягубова информационно-аналитическое управление Думы края.

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек.