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Совет по вопросам образования и науки создадут в Карачаево-Черкесии

Планируется, что в состав совета войдут представители вузов и научных организаций, власти, промышленных предприятий, крупного и среднего бизнеса

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Специальный совет, который будет координировать научную и образовательную работу, создадут в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в Минобрнауки республики в четверг.

"В Карачаево-Черкесской Республике будет создан координационный совет по вопросам высшего образования и науки <…> Это принципиально новый коллегиальный совещательный орган, основная задача которого - взять на себя роль координатора научной и образовательной деятельности в КЧР", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Создание координационного совета стало основной темой встречи республиканского министра Инны Кравченко с ректором Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева Таусолтаном Узденовым.

В состав совета войдут представители вузов и научных организаций, власти, промышленных предприятий, крупного и среднего бизнеса. Предполагается, что совет станет площадкой диалога экспертов для решения вопросов развития образования и науки в республике.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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