Старинную страховую доску обнаружили на здании галереи в КЧР во время ремонта

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили редкую старинную страховую доску на фасаде здания картинной галереи в Черкесске во время ремонта. Об этом сообщили в четверг в республиканском музее-заповеднике имени М. О. Байчоровой, филиалом которого является галерея.

"Это фасадная табличка страхового товарищества "Саламандра", учрежденного в 1846 году. <…> Образцы таких страховых фасадных и квартирных досок второй половины ХХ века очень редки, их можно встретить разве что на фасадах отдельных домов Санкт-Петербурга, в отдельных музеях (собрание Исторического архитектурно-художественного музея г. Кронштадта). Они выполнены из латуни, жести, вырезаны в каменных фасадах", - сообщается на официальной странице музея в "Инстаграм".

Картинная галерея расположена в здании 1906 года постройки. Несколько десятилетий страховая доска на фасаде была закрыта слоями краски и штукатурки. В музее отмечают, что находка стала "большой удачей". "Скорее всего, здание нашей картинной галереи было застраховано от огня одной из крупных страховых компаний царской России", - говорится в сообщении.

Ремонт в картинной галерее начали в конце августа. Планируется, что во время работ будет обновлен фасад здания и внутренняя отделка.