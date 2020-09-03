Гоночную трассу планируют построить в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство гоночной трассы планируется в городе Дербенте в Дагестане. В течение месяца будут сформированы макеты и эскизы будущей трассы, сообщил в четверг мэр Дербента Хизри Абакаров.

"Недавно познакомился с ребятами из Федерации автомотоспорта Дагестана - президентом федерации Зауром Ибрагимовым и ее исполнительным директором Минатуллой Герейхановым. Они предложили разработать проект гоночной трассы в Дербенте. <…> Мы продумаем все варианты и рассмотрим возможность размещения трассы в Дербенте. Мы также проработаем вопросы строительства шумовых экранов, чтобы посетители и гонщики не доставляли неудобств соседям", - написал на своей странице в Instagram Абакаров.

Он сообщил, что трассу можно разместить недалеко от строящегося в Дербенте военно-патриотического парка "Патриот". "Там есть и территория, и подъезд к ней удобный. Есть возможность расположить как заправочный комплекс, так и автомастерскую для нужд автогонщиков", - добавил глава города.

По его словам, в течение месяца "будут сформированы макеты и эскизы будущей трассы, и уже с выездом на место будет составлен итоговый бизнес-план". "Думаю, авто- и мототрасса способна стать хорошей точкой притяжения для гостей города. Да и среди дербентцев немало любителей этих видов спорта", - сказал Абакаров.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.